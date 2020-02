Animonday Animatienieuws

In deze editie van de Animonday bieden we een overzicht van recent animatienieuws. En we beginnen met Masters of the Universe: Revelation, de anime-adaptatie van een geliefde tekenfilm uit de jaren 80. De cast is gepubliceerd en het is een indrukwekkende lijst geworden. Tot nu toe zijn de volgende namen bekend gemaakt:

Mark Hamill (Star Wars, Batman: The Animated Series) als Skeletor

Lena Headey (Game of Thrones, 300) als Evil-Lyn

Chris Wood (Supergirl, The Vampire Diaries) als Prince Adam / He-Man

Sarah Michelle Gellar (Buffy the Vampire Slayer, Cruel Intentions) als Teela

Liam Cunningham (Game of Thrones, Clash of the Titans) als Man-At-Arms

Stephen Root (Office Space, Barry) als Cringer

Diedrich Bader (Office Space, Napoleon Dynamite) als King Randor / Trap Jaw

Griffin Newman (The Tick, Vinyl) als Orko

Tiffany Smith (Behind Enemy Lines, Supernatural) als Andra

Henry Rollins (Johnny Mnemonic, Lost Highway) als Tri-Klops

Alan Oppenheimer (de originele Skeletor) (Westworld, He-Man and the Masters of the Universe) als Moss Man

Susan Eisenberg (Wonder Woman, Justice League) als Sorceress

Alicia Silverstone (Clueless, Batman & Robin) als Queen Marlena

Justin Long (Galaxy Quest, Live Free or Die Hard) als Roboto

Jason Mewes (Clerks, Jay and Silent Bob Strike Back) als Stinkor

Phil LaMarr (Mad TV, Justice League) als He-Ro

Tony Todd (Candyman, Star Trek: The Next Generation) als Scare Glow

Cree Summer (DC Super Hero Girls, Vampirina) als Priestess

Kevin Michael Richardson (The Batman, ThunderCats) als Beast Man

Kevin Conroy (Batman: The Animated Series, Crisis on Infinite Earths) als Mer-Man

en Harley Quinn Smith (Once Upon a Time…in Hollywood, Jay and Silent Bob Reboot) als Ileena

De nieuwe serie verschijnt in 2021 op Netflix, met Kevin Smith als producent en show-runner. Smith schijnt een flinke hoeveelheid van zijn Nerd Credit te hebben geïnvesteerd in de serie, die de campy roots van het origineel moet overstijgen om het volgens de makers te verheffen naar het niveau van Shakespeare en Game of Thrones. Zolang dat niet neerkomt op Sexposition en schuine grappen, ben ik benieuwd. De animatie is in handen van Powerhouse Animation, de studio die ook verantwoordelijk is voor de bloederige, fraai geanimeerde serie Castlevania, gebaseerd op de gelijknamige games.

Nu we het toch over games hebben: Sonic the Hedgehog, de film gebaseerd op de SEGA games waarvan de eerste trailer dusdanig veel ophef veroorzaakte over de opzienbarende lelijkheid van het design, lijkt een succes te worden. Recensies zijn gematigd positief en de film brak het record dat eerder gevestigd werd door Detective Pikachu voor beste box office opening voor een gameverfilming. Om Jim Carrey, die in de film de cartooneske booswicht Dr. Robotnik met veel genoegen vertolkt te citeren: ‘Alllrighty then!’

Is werken in de animatieindustrie een hemel op aarde, of is een studio een nauwelijks verhulde sweatshop die je je ergste vijand niet toewenst? Animator Janet Chan maakte een YouTube-video waarin ze uitlegt waarom ze gedesillusioneerd was door de animatie-industrie en haar baan bij Disney op heeft gezegd. In reactie daarop maakte de animator Jean-Denis Haas een video waarin hij vertelde waarom hij zich juist thuis voelt in animatie en gaat hij in op de punten die Chan opwerpt. Haas geeft Chan op veel punten gelijk, maar benadrukt dat zijn eigen ervaring anders is. Het geeft in ieder geval een interessant beeld van de problemen waar animatoren tegenaan lopen en de verschillende manieren om er mee om te gaan.