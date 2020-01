Animonday Animatienieuws

Deze week in de Animonday is er goed nieuws van Netflix en het oeuvre van filmpionier Georges Méliès wordt gerestaureerd.

Twee keer goed nieuws uit de kokers van streamingdienst Netflix: alle rechten voor alle 21 films van de Japanse animatiestudio Ghibli komen binnenkort online in de hele wereld (met uitzondering van Noord-Amerika en Japan door rechtenkwesties). Vanaf 1 februari zijn dat Castle in the Sky (1986), My Neighbor Totoro (1988), Kiki’s Delivery Service (1989), Only Yesterday (1991), Porco Rosso (1992), Ocean Waves (1993) en Tales from Earthsea (2006), op 1 maart komen daar Nausicaä of the Valley of the Wind (1984), Princess Mononoke (1997), My Neighbors the Yamadas (1999), Spirited Away (2001), The Cat Returns (2002), Arrietty (2010) en The Tale of The Princess Kaguya (2013) bij, gevolgd door Pom Poko (1994), Whisper of the Heart (1995), Howl’s Moving Castle (2004), Ponyo on the Cliff by the Sea (2008), From Up on Poppy Hill (2011), The Wind Rises (2013) en When Marnie Was There (2014) op 1 april.

Daarnaast heeft Netflix een deal gesloten met Nexus Studios om een geanimeerd project te ontwikkelen getiteld The House. Volgens de beschrijving wordt het een excentrieke zwarte comedy over een huis en de drie generaties aan bewoners die er komen te wonen. Aan het project zijn filmmakers Paloma Baeza, Niki Lindroth von Bahr en Emma de Swaef en Marc James Roels verbonden. Baeza won een Annie Award en een BAFTA met haar afstudeerfilm Poles Apart, Lindroth von Bahr won in 2017 prijzen op Annecy en het Filmfestival van Toronto voor Dark Burden en de Belgische filmmakers Marc & Emma waren onlangs verantwoordelijk voor de Belgisch-Frans-Nederlandse co-productie This Magnificent Cake! De betrokken filmmakers zijn allemaal gespecialiseerd in stop-motion animatie en het is dan ook zeer waarschijnlijk dat elk van de drie hoofdstukken van het project in die techniek geanimeerd zullen worden. Het is nog niet bekend wanneer The House te zien zal zijn op Netflix, maar we zullen onze ogen open houden.

The Visual Effects Society (VES) kondigde afgelopen week aan dat ze The Méliès Collection gaan sponsoren, een episch project om alle oorspronkelijke negatieven van de 88 films van de filmpionier Georges Méliès te reconstrueren en te restaureren. Tot nu toe is de kennis van het werk van Méliès gebaseerd op prints van slechte kwaliteit en waren een aantal films verloren gewaand na de vernietiging van veel van zijn films tijdens de Eerste Wereldoorlog en door de filmmaker zelf in 1923. Maar door recente ontwikkelingen zijn 58 filmblikken met de oorspronkelijke negatieven van minstens 88 films ontdekt. The Méliès Collection zal hoogstwaarschijnlijk ongeziene en verloren gewaande films bevatten en vanaf 2020 zullen de gerestaureerde films te zien zijn op filmfestivals en speciale screenings over de hele wereld. Het zal tevens het hoogtepunt zijn van de gala-opening van het nieuwe Méliès museum van de Cinémathèque Française in de herfst van 2020.