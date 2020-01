Animonday Animatienieuws

Vandaag in de Animonday een blik op de Oscarnominaties, besteden we aandacht aan de opening van Storyworld en berichten we over de arrestatie van de regisseur van Shark Tale en Road to El Dorado.

De Oscarnominaties zijn eindelijk bekend gemaakt! Dit zijn de genomineerde films in de categorie Animated Feature:

How to Train Your Dragon: The Hidden World van Dean DeBlois

I Lost My Body van Jeremy Clapin

Klaus van Sergio Pablos

Missing Link van Chris Butler

Toy Story 4 van Josh Cooley

De afwezigheid van Frozen 2 is ietwat verrassend, alhoewel daarmee de kansen voor Toy Story 4 groeien aangezien de stemmen niet tussen de twee films verdeeld zullen worden. Missing Link is dankzij het winnen van de Golden Globe ook nog een kanshebber, maar de favoriet is duidelijk Toy Story 4.

Dit zijn de genomineerde films in de categorie Animated Short:

Dcera van Daria Kashcheeva

Hair Love van Matthew A. Cherry

Kitbull van Rosana Sullivan

Memorable van Bruno Collet

Sister van Siqi Song

De lobbymachine van Disney zorgt ervoor dat Kitbull ook in deze categorie een kans maakt, daarnaast is de goed gemaakte film over een pluizenbol die zowel kat als hond is een crowdpleaser. Sister zou eventueel een kans maken als arty tegenhanger van de Disneyficatie van de Oscars. Wellicht kan de film rekenen op extra aandacht voor Aziatische films door het succes van Parasite. Helaas werd de Nederlandse film Mind My Mind niet geselecteerd.

In de categorie Original Song zijn I Can’t Let You Throw Yourself Away uit Toy Story 4 en

Into the Unknown uit Frozen 2 genomineerd. Het succes van Frozen 2 geeft Into the Unknown misschien net het voordeel als er genoeg ouders zijn geïndoctrineerd door hun eigen Disneyprinsen en -prinsessen.

Het blijft ronduit bizar dat The Lion King is genomineerd voor Visual Effects in plaats van Animated Feature. De film is in principe een animatiefilm met een enkel live-action shot. De kans op een Oscar is daardoor niet groot.

Afgelopen zaterdag werd de feestelijke opening van Storyworld in Groningen gevierd in de aanwezigheid van cosplayers die Lucky Luke, Spider-Man, Aladdin en Aloy uitbeelden. Storyworld is het museum voor voor strips, animatie en games dat de opvolger is van het Nederlands Stripmuseum. De openingsexpositie van Storyworld is The Art of Loish met werk van de illustere illustratrice Lois van Baarle, die onder andere bekend is van haar bijdrage aan de internationaal succesvolle game Horizon Zero Dawn. Van Baarle en tekenaar Romano Molenaar (Storm, Birds of Prey, J. Rom) waren bij de opening aanwezig en gaven tekendemonstraties. Storyworld is onderdeel van Forum Groningen, het nieuwe, tien verdiepingen tellende gebouw waarin naast Storyworld, vijf filmzalen, de centrale bibliotheek, een Smartlab, internationale exposities en horeca te vinden zijn. Hopelijk kunnen we in de nabije toekomst zelf verslag doen van Storyworld, in ieder geval is Groningen een ambitieuze culturele hotspot rijker.

Afsluitend shockerend en deprimerend nieuws: de Franse animatieregisseur Bibo Bergeron is gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik en verkrachting. De regisseur wordt ervan beschuldigd dat hij tijdens de productie van de film A Monster in Paris een crewlid seksueel zou hebben misbruikt en verkracht. Het slachtoffer zou naar aanleiding van dit misbruik zelfmoord hebben gepleegd. Bergeron was betrokken bij de productie van Charlotte, een animatiefilm over de joodse schilder Charlotte Salomon, maar hij zal worden vervangen door een andere regisseur.