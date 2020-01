Animonday Animatienieuws

In de Animonday vandaag een overzicht van internationaal animatienieuws.

Missing Link verrassende winnaar Golden Globes

Tegen alle verwachtingen in wist Missing Link van Laika Studios gisteren de Golden Globe voor beste animatiefilm in de wacht te slepen. Missing Link nam het op tegen How to Train Your Dragon: The Hidden World, Frozen 2, Toy Story 4 en The Lion King. Missing Link was de echte underdog in dit scenario: alhoewel de film lovende recensies had ontvangen en de stop-motion animatiestudio Laika op behoorlijk wat goodwill kan rekenen, moest de film het opnemen tegen drie succesvolle films uit de koker van het momenteel almachtige Disney. De prijs voor Missing Link is een welverdiende opsteker voor Laika, aangezien de film helaas niet bijzonder succesvol was in de bioscoop. Hopelijk zorgt deze ontwikkeling voor een verse dosis energie en aandacht voor zowel de films als de studio.

Frozen 2 meest lucratieve animatiefilm aller tijden

Disney heeft verder weinig te klagen, aangezien Frozen 2 onlangs eerdere recordhouders Frozen en Incredibles 2 voorbij streefde om zo de titel te claimen van meest lucratieve animatiefilm aller tijden. Technisch gezien is de recente remake van The Lion King nog steeds een grotere blockbuster, maar aangezien Disney om mysterieuze redenen bezig is met een langdurige campagne om iedereen ervan te overtuigen dat dit geen animatiefilm is, mag Frozen 2 er met de buit vandoor. Uiteindelijk is het lood om oud ijzer: Disney is hoe dan ook verantwoordelijk voor de drie meest succesvolle animatiefilms aller tijden.

Controverse rond Indiase animatiefilm

In India is ophef ontstaan rond een omstreden wet die de Bharatiya Janata Party van Narendra Modi in heeft gediend die volgens velen Moslims in India zou marginaliseren. Om te beargumenteren dat dit niet het geval zou zijn, werd een korte animatiefilm online geplaatst waarin twee moslimmannen met elkaar in gesprek gaan over de wet. De film werd flink bekritiseerd in de Indiase pers en op social media: ‘BJP couldn’t even find two Muslims to act in their video.’ klonk als verwijt op Twitter. De kritiek heeft zijn doel bereikt, de short is inmiddels niet meer via officiële regeringskanalen te zien en de felle protesten tegen de regering zijn nog steeds gaande.