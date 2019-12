Animonday Animatienieuws

In deze editie van Animonday krijgt Cats een broodnodige update, hebben de LEGO-films het even moeilijk en neemt Hayao Miyazaki zijn tijd voor zijn (hoogstwaarschijnlijk) laatste film How Do You Live?

Onze eigen Julius Koetsier was nog enigszins gecharmeerd door de musicalverfilming Cats, een mening die helaas voor regisseur Tom Hooper en zijn sterrencast niet gedeeld wordt door de meeste filmcritici en als we de bezoekcijfers mogen geloven, ook niet bij het grote publiek. De matige ontvangst zal vast mee hebben gespeeld in de beslissing van Universal Pictures om een verbeterde versie met opgekalefaterde special effects uit te brengen, kort nadat de film in de bioscoop is gearriveerd. Het is niet ongehoord dat een regisseur of distributeur een film opnieuw uitbrengt met nieuwe, al dan niet verbeterde special effects (George Lucas is er berucht om geworden), maar dat dit binnen twee weken nadat de film uitkomt gebeurt, is wel ongeëvenaard. Hooper had al laten doorschemeren bij de première van de film dat er tot vlak daarvoor nog aan de animatie werd gewerkt, nu blijkt dat de animatoren nog steeds aan het werk zijn gezet. Volgens de grapevine heeft Hooper’s houding ook voor problemen gezorgd bij de serie His Dark Materials, wat je gelukkig niet aan de serie af kan zien. Misschien kan Hooper zich voortaan beter bezig houden met acteurs in plaats van animatoren?

Na het faliekante floppen van de op speelgoed gebaseerde animatiefilms Playmobil: The Movie en UglyDolls lijkt de LEGO franchise ook meegesleurd te worden in de neerwaartse spiraal. LEGO en Warner Bros. hebben hun samenwerking niet verlengd en nu is Universal in gesprek met het speelgoedmerk voor een hopelijk vruchtbare samenwerking. Of dit betekent dat bestaande personages behouden kunnen worden of voorgaande films sequels kunnen krijgen, is echter niet bekend. De kans op nieuwe LEGO-avonturen van Batman, Harry Potter of personages uit The Lord of the Rings is gering, aangezien deze in het bezit zijn van Warner Bros. De veelzijdigheid van LEGO en de hoeveelheid franchises waarmee het merk samenwerkt betekenen dat er ongetwijfeld nieuwe films gemaakt zullen worden. Zolang Tom Hooper zich er niet mee bemoeit, zal het wel loslopen.

Animatielegende Hayao Miyazaki is al enkele jaren bezig aan zijn nieuwe film How Do You Live?, afgeleid van een klassiek Japans kinderboek van Yoshino Genzaburo. Er is nog niet veel over de film bekend behalve dat het geen directe bewerking van het boek zal worden, maar waar fans ongerust over worden is het voor Miyazaki niet karakteristieke lage tempo waarmee de film gemaakt wordt. Na drie jaar aan de film gewerkt te hebben, is deze nog maar voor 15 % af. In dit tempo zou de film pas klaar zijn in 2039, wanneer Miyazaki zijn 98ste verjaardag zou vieren. Volgens Toshio Suzuki, de producent van de film voor Studio Ghibli, wordt de film gemaakt zonder traditionele deadlines als een experiment en de verwachting is dat de film in 2021 of 2022 af zou kunnen zijn. Suzuki ziet How Do You Live? ook niet als Miyazaki’s laatste film, volgens hem zal Miyazaki blijven animeren omdat met pensioen gaan hem zou vervelen.