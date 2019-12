Animonday Animatienieuws

In deze Animonday een oproep om in de animatiewereld wangedrag, machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag aan te pakken, een overzicht van alle shorts die in de running zijn voor de Oscarnominaties voor Beste Korte Animatiefilm en een korte blik op wat wellicht de grootste geanimeerde flop in lange tijd zal worden.

De Franse filmproducente en -distributeur Luce Grosjean hield onlangs een toespraak tijdens het Animateka Festival waarin ze onder andere filmfestivals opriep om hun verantwoordelijkheid te nemen wat betreft problematische festivalgasten en regisseurs. De schandalen rond Harvey Weinstein en Roman Polanski wekken misschien de indruk dat dit probleem vooral speelt in de live-action filmwereld en de grote filmfestivals, maar helaas is de animatie-industrie niet immuun voor onverkwikkelijk gedrag. Grosjean adviseerde om problematische regisseurs geen podium meer te geven op festivals, hoe getalenteerd of prestigieus ze al dan niet zouden zijn. Dat om ervoor te zorgen dat festivals een veilige plek bieden voor iedereen en festivalorganisatoren aan te sporen om wandaden niet met de mantel der liefde te bedekken, maar juist dit gedrag aan de kaak te stellen. Grosjeans speech werd enthousiast ontvangen en meerdere festivals, waaronder het Nederlandse Kaboom Animation Festival, hebben aangegeven dat ze het eens zijn. Een video van de speech kan je bezichtigen op de website Zippy Frames.

De speelgoedverfilming Playmobil: The Movie had sowieso een flinke kluif uitgekozen door het tegen instant-blockbuster Frozen 2 op te nemen, maar komt wel van een bijzonder koude kermis thuis. De film werd in de VS uitgebracht op meer dan 2300 schermen, maar heeft nog geen miljoen dollar opgeleverd. In een jaar waarin al meerdere animatiefilms abominabele resultaten wisten te boeken aan de kassa, waaronder Uglydolls en Artic Dogs, lijkt Playmobil: The Movie de absolute uitschieter naar onderen te worden. Distributeur STXfilms probeerde het tij nog te keren door bioscopen aan te sporen om flexibele (lees: goedkopere) kaartjes aan te bieden, maar ook dat lijkt niet veel uit te maken. Jammer voor de klinkende cast met onder andere Daniel Radcliffe, Anya Taylor-Joy en Meghan Trainor, de unaniem negatieve recensies suggereren echter dat ze met deze filmkeuze gewoon pech hebben gehad.

Afgelopen donderdag selecteerden we de adembenemende stop-motion short GON: The Little Fox als onze Cine Short van die week. Onze collega’s van Cartoon Brew hebben een prachtige lijst samengesteld met alle films die meedingen naar een plek op de lijst van genomineerde films voor de beste geanimeerde korte films voor de Oscars, waardoor je naast GON ook kan genieten van 29 andere beeldschone, hilarische en virtuoze geanimeerde korte films. Het kan zomaar gebeuren dat een titel opeens van het web verdwijnt in de aanloop naar de Oscarnominaties, dus wees er snel bij!