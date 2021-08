Er zijn vragen die de mensheid al sinds het begin der tijden bezig houden: wat is de zin van het bestaan? Wat gebeurt er na je dood? What’s up with airline food? En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Professionele game-wetenschapper Brian David Gilbert buigt zich voor Polygon over een meer recent mysterie dat gamers al decennia intrigeert: welke Pokémon zijn eetbaar?