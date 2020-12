ES: ‘Luuk! Sjoerd! Hoe maken jullie het? Gezien de temperaturen deze week voel me totaal niet schuldig over het feit dat ik amper buiten ben geweest. Elke dag voelt wel een beetje als de kortste dag van het jaar (ik weet het, die moet nog komen) en gezien het feit dat ik EINDELIJK Cyberpunk 2077 kan spelen, gok ik dat ik voorlopig geen rondje Vondelpark zal wandelen.’

LvH: ‘Eline! It’s been too long! Okay, we zagen elkaar gisteren nog tijdens een Zoom-meeting voor Kaboom, maar helaas is er vandaag iets tussen gekomen en zien we elkaar niet IRL. Maar deze terugkerende Meeting of Great Minds is the next best thing natuurlijk. En we verwelkomen deze keer onze eigen eloquente activist/redacteur/filmmaker Sjoerd van Wijk in ons midden. Waarmee vulde jij je dagen de afgelopen week, Sjoerd?’

SvW: ‘Mijn weekend staat in het teken van de F5 knop te vermijden. Ik ben namelijk afgelopen week begonnen met een crowdfunding actie voor mijn korte film Groen! Een film over drie eerstejaars studentes die tijdens hun ontgroening aan elkaar vastzitten met tie-wraps terwijl ze elkaar niet mogen. Toch leuk een keer achter de camera te staan in plaats van over films te schrijven. Uiteraard is er ook een promofilmpje. Misschien ga ik ter afleiding maar eens wat filmografieën afkijken: Ik hoef alleen nog maar Interstellar van Christopher Nolan en Peterloo van Mike Leigh.’

ES: ‘Vet om te horen Sjoerd! Ik zal de website bezoeken om een bijdrage te leveren. Meer voor de kunst! Dat is wat mensen zeggen toch? In ieder geval ontzettend leuk om te horen dat het project nu dit stadium heeft bereikt en je bent al lekker onderweg zo te zien! Ik ben van plan om dit weekend weer lekker in Magic: The Gathering tutorials te duiken. Ik heb inmiddels de smaak te pakken (waar mijn portemonnee niet blij mee is) en probeer nu zoveel mogelijk potjes online te spelen. Soms gaat het dan best goed en ben ik net iets te zelfverzekerd als ik aan een nieuw potje begin, om vervolgens keihard op mijn plek te worden gezet. Ik heb inmiddels zo ontzettend veel potjes op gruwelijke wijze verloren, maar daar kan ik dan meestal wel om lachen. Mede dankzij de tip van Theodoor krijg ik in maart ook een limited edition Bob Ross land deck thuisgestuurd. Ik kan echt niet wachten!’

LvH: ‘Het klinkt als een interessant project, Sjoerd! Ik ben benieuwd naar je keuze voor eerstejaars studenten tijdens een ontgroening als protagonisten. Kun je vertellen hoe je tot die keuze bent gekomen? En Eline, is er een PS5 van de vrachtwagen gevallen voor je deur, of speel je Cyberpunk 2077 op je goeie oude PS4. Ik heb trouwens ook een account aangemaakt om Magic: The Gathering te spelen, ik weet alleen niet of ik al tegen je mag spelen. Ik ben sowieso in een speelse bui de afgelopen week, aangezien ik voor het eerst in jaren weer kan gamen (en film kijken, en internetten) op een groot scherm. Wellicht niet zo goed voor mijn productiviteit echter…’

SvW: ‘Om een lang verhaal kort te maken, Groen is een ‘spin-off’ van een serie die ik een tijdje terug begon te ontwikkelen over het reilen en zeilen van een occulte studentenvereniging (en toen kwam Ares uit…). Om de personages beter te leren kennen kwam ik op het idee een korte film over hen te maken. Maar inmiddels leidt deze film een eigen leven. Wie weet maak ik weer spin-offs hiervan! Ik ken maar weinig goede films over vriendschap en vond de setting van de ontgroening een intrigerende om in te duiken, dat ritueel doet blijkbaar iets met mensen. Over gaming gesproken hou ik me nu meer bezig met het pakken van impostors, maar als agressieve Goblin decks nog steeds een ding zijn in Magic: the Gathering doe ik graag een potje mee. Goedkoper dan Hearthstone in ieder geval!’

ES: ‘Oh god, Hearthstone!Ik heb die game maar verwijderd van mijn mobiel, het werd net iets te aantrekkelijk om er geld in te steken. Niet dat Magic the Gathering heel anders is, maar leuk Luuk en Sjoerd, even een Cine competitie oprichten! En Cyberpunk 2077 speel het met een vriend op de pc. Voorlopig moet ik nog even wachten op een PS5.

Over games gesproken, deze week kwam niet alleen Cyberpunk 2077 uit, maar werden ook een aantal (nieuwe) games aangekondigd tijdens The Game Awards: Evil Dead: The Game, Season, Dragon Age 4 (yes!), Mass Effect 5 (yes, we doen gewoon net alsof Mass Effect 4 gewoon nooit heeft bestaan, geef me Shepard!), Loop Hero, Back 4 Blood (door de makers van Left 4 Dead), Scavengers (gratis en nu al te spelen) en een nieuwe game van Annapurna Interactive: Open Roads. Na een hele lange tijd zonder titels waar ik echt naar uitkeek is dit dan weer heel fijn nieuws. Eerst maar eens proberen om een PS5 te scoren, ergens eind 2021!’

SvW: ‘Een nieuwe Left 4 Dead, altijd leuk om in real life te spelen als je van overhaast geschreeuwde commando’s houdt als toevoeging aan de chaos. Maar zo te horen dus geen Hearthstone killer? Daar wacht ik al een tijdje op, want o.a. Gwent wist mijn verwachtingen uiteindelijk niet waar te maken, ook al zit er meer spanning in dan de Witcher serie. Dat blijft voorlopig dus impostors spotten of uit een vent springen en doen alsof mijn neus bloedt bij de emergency meetings in Among Us. Of mono rood andere decks laten affikken in de Cine competitie dus.’

LvH: ‘Oh wow, ik had niet vermoed dat je ook een gamer bent, Sjoerd! Om in de nerdy mood te blijven, gisteren kondigde Disney een stortvloed aan plannen aan voor de komende jaren en het was dusdanig veelomvattend dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Een paar krenten uit de pap: The Mandalorian krijgt twee spin-offseries. Rosario Dawson mag in Star Wars: Ahsoka met twee lichtzwaarden losgaan in haar eigen serie en in Rangers of the New Republic staat de precaire Republiek die voortkomt uit de opstand tegen the Empire centraal. Patty Jenkins gaat Rogue Squadron regisseren, een film over het legendarische team piloten uit Star Wars, opgedragen aan haar vader die ook piloot was. Marvel werkt aan een film over de Fantastic Four en James Gunn gaat een Holiday Special van The Guardians of the Galaxy maken tijdens het draaien van het derde deel in de serie. Kevin Feige zei ook dat er geen recasting plaats zal vinden voor de veel te vroeg gestorven Chadwick Boseman, wat ook niet in lijn zou zijn met de narratieve structuur die Marvel nastreeft en die tot nu toe de superheldenfilms van de studio weet te onttrekken aan de maalstroom van reboots en heruitvinding die het kenmerk waren van het genre voordat Marvel het wiel niet zozeer had uitgevonden, maar wel enigszins had gestroomlijnd. Ik ben ook benieuwd naar de series, specifiek Loki, What If? en Wandavision. Ms. Marvel heeft natuurlijk onze favoriete Belgen aan het roer en als Hawkeye gebaseerd is op de reeks van Matt Fraction, zoals het titeldesign doet vermoeden, dan kan dat ook erg goed uitpakken. Dat maakt Disney natuurlijk nog geen weldoener, het blijft een op knaken beluste multinational die al een tijdje monopolie-trekjes aan het vertonen is. But what can I say, they seem to have the droids I’m looking for…’

SvW: ‘Niet zo fanatiek als jullie twee vrees ik. Zo stel ik Life Is Strange 2 spelen continue uit ondanks dat het eerste deel een grote inspiratie voor mij is. Over blockbusters gesproken, Tenet verraste mij aangenaam ondanks de overdaad aan expositie scènes waarin de anonieme helden oeverloos keuvelen. Of het concept nu klopt of niet, het zorgt in ieder geval voor intrigerende actie en Nolan lijkt trouw aan de cinema door de film in de bioscoop uit te brengen en vast te houden aan IMAX. Als de Bond producenten nu eens snel No Time to Die uitbrengen stel ik voor dat de volgende wordt gemaakt door Nolan met John David Washington als Bond!’

ES: ‘Oeeeeeh! John David Washington als Bond, daar gaan alle Engelsen van steigeren natuurlijk, maar ik vond hem echt het leukste/beste aan Tenet. Ik moet zelf ook nog eens beginnen aan Life is Strange 2, die eerste game was een schot in de roos voor mij, wat best een verrassing is omdat ik normaal gesproken van games hou met meer actie. Goede tip Sjoerd! Voor de rest niet echt spannende plannen voor aankomende week, alhoewel ik Luuk nog wel ga ‘zien’ deze week om te praten over het programma van Kaboom Animation Festival!’

LvH: ‘Yasss Kween (that’s what the kids are saying these days, right?)! Ik heb me prima vermaakt met Tenet en Nolan zou vast een ambachtelijke Bond-film kunnen afleveren met thee en bulldogs en stijve bovenlippen en verwijzingen naar Churchill en Brexit, wat mij betreft dan met Lashana Lynch. Al zou Nolan dan een gelaagd vrouwelijk personage in de film moeten verwerken, niet echt zijn sterkste eigenschap. Hartelijk bedankt voor deze editie van Het Weekend van Cine, Sjoerd en Eline! Tot snel en iedereen nog een fijn weekend gewenst!